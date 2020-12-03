الإسكوا : الصراع في ليبيا كلفها أكثر من 576 مليار دولار

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “الإسكوا” ، أن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 وحتى اليوم، بلغت نحو 783 مليار دينار ليبي بما يوازي حوالي 576 مليار دولار أمريكي.

و أوضحت المنظمة في دراسة لها صدرت الأربعاء تحت عنوان (التكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا)، أن الصراع أدى إلى انكماش حاد في الاقتصاد الليبي، على نحو ترتب عليه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الاستثمار، وتقلص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وتراجع دخل المواطنين الليبيين

وأشارت الدراسة إلى أن تداعيات الصراع كان من بينها تباطؤ التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، لافتة إلى أن الأثر كان أشد على الواردات في ضوء تقلص قطاعي التشييد والبناء

ولفتت الدراسة إلى أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد، لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة

وحذّرت الدراسة من أن تكلفة الصراع سترتفع بشكل حاد إذا لم يُوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن التقديرات تفيد أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2025 فقد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار على التكلفة الاقتصادية، أي نحو 80% من التكلفة في السنوات العشر الماضية

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