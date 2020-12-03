الحليق : صراع صنع الله و الكبير اختلاف مصالح شخصية

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية السنوسي الحليق، الثلاثاء إن صراع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، سببه خصومات و مصالح شخصية و ليس هدفه مصلحة الشعب.

وأوضح الحليق أن الشعب الليبي قد وصل إلى مرحلة الجوع وأن الفساد ينخر المؤسسات منذ أكثر من سنوات، مشيرا إلى أن صنع الله يشتغل بهيكلية إدارية كأن المؤسسة الوطنية للنفط شركة خاصة له.

وبين رئيس المجلس الأعلى للقبائل أن المواطن الليبي تشرد وتمزق ويقف طوابير أمام المصارف لأجل 300 دينار، مشيرا إلى أن خطاب مصطفى صنع الله خطاب فضفاض.

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