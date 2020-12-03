اجدابيا.. إعادة رصف شارع طرابلس

انتهت الشركة المنفذة لمشروع إعادة رصف شارع طرابلس في مدينة اجدابيا من أعمالها بتعبيد الجزء الأخير من الشارع بعدما انطلق المشروع من مفترق “الكنوز” وصولاً الي مفترق “الإمام سحنون”-حسب المكتب الإعلامي لبلدية اجدابيا.

وشرعت البلدية في تنفيذ تعبيد الطريق بعد الإنتهاء من معالجة الهبوطات والتصدعات ورفع المناسيب وبناء غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وحلحلة مشاكل الوصلات غير القانونية في الشارع .

وقال المكتب إن الشركة واجهتها العديد من المشاكل في البينية التحتية في هذا الشارع بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتهالك البنية التحتية في المدينة.

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