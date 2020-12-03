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اجدابيا.. إعادة رصف شارع طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت الشركة المنفذة لمشروع إعادة رصف شارع طرابلس في مدينة اجدابيا من أعمالها بتعبيد الجزء الأخير من الشارع بعدما انطلق المشروع من مفترق “الكنوز” وصولاً الي مفترق “الإمام سحنون”-حسب المكتب الإعلامي لبلدية اجدابيا.

وشرعت البلدية في تنفيذ تعبيد الطريق بعد الإنتهاء من معالجة الهبوطات والتصدعات ورفع المناسيب وبناء غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وحلحلة مشاكل الوصلات غير القانونية في الشارع .

وقال المكتب إن الشركة واجهتها العديد من المشاكل في البينية التحتية في هذا الشارع بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتهالك البنية التحتية في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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