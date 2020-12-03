اجدابيا.. إعادة رصف شارع طرابلس

انتهت الشركة المنفذة لمشروع إعادة رصف شارع طرابلس في مدينة اجدابيا من أعمالها بتعبيد الجزء الأخير من الشارع بعدما انطلق المشروع من مفترق “الكنوز” وصولاً الي مفترق “الإمام سحنون”-حسب المكتب الإعلامي لبلدية اجدابيا.
وشرعت البلدية في تنفيذ تعبيد الطريق بعد الإنتهاء من معالجة الهبوطات والتصدعات ورفع المناسيب وبناء غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وحلحلة مشاكل الوصلات غير القانونية في الشارع .
وقال المكتب إن الشركة واجهتها العديد من المشاكل في البينية التحتية في هذا الشارع بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتهالك البنية التحتية في المدينة.
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