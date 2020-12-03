“مديرية بنغازي” تحاضر منتسبيها للوقاية من كورونا

قالت مديرية أمن بنغـازي إنها أطلقت برنامجها التوعوي للوقاية من فيروس كورونا، تحت إشراف قسم العلاقات العامة التابع للمديرية لترشيد ضباط الصف والأفراد المستهدفين للترقية والتابعين لقسم التدريب بالمديرية .

نَّشطَ مفردات البرنامج التوعوي الدكتور “سالم معتوق” من قسم العلاقات بالمديرية والدكتور “فهمي جمال” والدكتور “محمد الفلاح” من مستشفي إبن زهر وعقيد “محمود الزاوي” مدير عيادة الشرطة و عقيد “عبدالمنعم تربل” رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية .

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