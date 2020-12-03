صيانة وترميم “حوش الكيخيا” في بنغازي

تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس “صقر بوجواري” مشروع صيانة وترميم بيت المدينة الثقافي “حوش الكيخيا”، خلال زيارة برفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس “أسامة الكزة” ومسؤول برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي المهندس “محمد شنبش” .

يهدف المشروع إلى صيانة وترميم مقر بيت المدينة الثقافي الكائن بشارع العقيب في منطقة “وسط البلاد” الذي تعرض لإضرار جراء الحرب التي خاضها الجيش الوطني ضد الجماعات المسلحة على مدار “4” سنوات.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى أن هذا المشروع ممول من برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ويشرف على تنفيذه مكتب المشروعات بالبلدية بالتنسيق مع جهاز المدن التاريخية .

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