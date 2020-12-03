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جديد تاناروت.. ” المغيربي” يلخص ترجمته لكتاب حول استقلال ليبيا -((صور))

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دشن نادي الترجمة التابع لتجمع تاناروت للإبداع في مدينة بنغازي باكورة نشاطاته باستضافة الدكتور “محمد زاهي المغيربي” للحديث عن تجربته في ترجمة كتاب “استقلال ليبيا والأمم المتحدة لــ “أدريان بيلت” .

وتأتي هذه الاستضافة في خطوة جديدة لتجمع “تاناروت”، أفسح من خلالها المجال لرواد تاناروت ومنتسبيه من المهتمين بالشأن المعرفي الليبي لمناقشة الدكتور حول ترجمة الكتاب التاريخي وفحواه وقد قام الدكتور محمد بإهداء نسخ من الكتاب ليتسنى للمهتمين قراءته في فضاء مكتبة تجمع تاناروت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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