جديد تاناروت.. ” المغيربي” يلخص ترجمته لكتاب حول استقلال ليبيا -((صور))

دشن نادي الترجمة التابع لتجمع تاناروت للإبداع في مدينة بنغازي باكورة نشاطاته باستضافة الدكتور “محمد زاهي المغيربي” للحديث عن تجربته في ترجمة كتاب “استقلال ليبيا والأمم المتحدة لــ “أدريان بيلت” .

وتأتي هذه الاستضافة في خطوة جديدة لتجمع “تاناروت”، أفسح من خلالها المجال لرواد تاناروت ومنتسبيه من المهتمين بالشأن المعرفي الليبي لمناقشة الدكتور حول ترجمة الكتاب التاريخي وفحواه وقد قام الدكتور محمد بإهداء نسخ من الكتاب ليتسنى للمهتمين قراءته في فضاء مكتبة تجمع تاناروت.

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