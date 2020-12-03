رقم صادم للكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في 2011

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» أمس الأربعاء عن رقم صادم حول الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 حتى اليوم مقدرة الخسائر بحوالي 576 مليار دولار أمريكي، محذرة من ارتفاع الكلفة بشكلٍ حاد إذا لم يُوقع اتفاق سلام قريبا.

وقدر التقرير الجديد الصادر عن الهيئة الأممية تحت عنوان «الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا»، التكلفة بالعملة الليبية بـ 783 مليار دينار وفقاً لسعر الصرف الرسمي، علماً بأن هناك أسعار صرف متعددة ، لافتا إلى تسبب «الصراع في انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار».

وكشف التقرير الاممي تقلَّص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين. الى جانب تباطؤ التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، ولكن الأثر كان أشد على الواردات لتقلُّص قطاعي التشييد والبناء.

وحددت «إسكوا» عدة عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الانفاق العسكري.

ويوضح التقرير أيضًا أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.

وأمام هذا الواقع، يعلق المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا طارق العلمي، أن « السلام في ليبيا يتطلب وضع خطة لإعادة البناء والإنعاش تقوم على حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة وإعادة تأهيل للقطاعات المتضررة من الصراع». ودعا إلى تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة إعمار طارئة قصيرة المدى وإصلاح للمؤسسات على المدى الأبعد.

ودقت اللجنة الاممية ناقوس الخطر من ارتفاع كلفة الصراع بشكلٍ حاد إذا لم يُوَقَّع اتفاق سلام في السنوات المقبلة. فوفقاً لتقديرات «إسكوا»: «إذا استمرّ الصراع حتى عام 2025 قد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار أمريكي على الكلفة الاقتصادية، أي 80% من الكلفة في السنوات العشر الماضية».

يشار إلى أن «إسكوا» أطلقت مشروعًا لدراسة آثار السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة وعلى التعاون الإقليمي، استكمالاً لـ«الحوار الاجتماعي الاقتصادي في ليبيا» الذي تقوده لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في ليبيا.

ويتألف المشروع من مرحلتين ، تقيس المرحلة الأولى الآثار المباشرة لاقتصاد الحرب على ليبيا. وتنظر المرحلة الثانية في الفرص التي تتيحها عملية السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي.