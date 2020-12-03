بومطاري يعتمد مشروع التنمية الصناعية

اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري مشروع التنمة المكانية الصناعية، القائم على تنفيذ 30 دراسة بحثية في 30 مدينة ومنطقة في البلاد.

واستعرض مركز البحوث الصناعية بالوزارة خطة المشروع وتفاصيله أمس الأربعاء، موضحا أن الخطة تشمل زيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات الحيوية بالمناطق كافة؛ لجمع البيانات وتحليلها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المركز إن فريق العمل بالمشروع سيجمع معلومات الموارد والإمكانات المتوفرة لكل منطقة؛ لتقديم توصيات ومقترحات في كيفية تطوير هذه الموارد وتنميتها واستثمارها.

أهداف المشروع

وأوضح المركز مساهمة المشروع في: «زيادة الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وتحديد الأهداف والغايات والسياسات العامة للدولة، ووضع الخطط والقرارات والسياسات التنموية المناسبة».

كما يهدف المشروع أيضا إلى «إنشاء قاعدة بيانات للإمكانيات والمقومات الاقتصادية المتاحة، واقتراح الفرص الصناعية والمشاريع التنموية، وتحقيق مبدأ العدالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية بتوفير مصادر دخل ذاتية للمناطق».

وبيّن مدير متابعة المشروع أن البرنامج الزمني للتنفيذ حدد بـ175 يوم عمل، وأضاف أن منظومةً إلكترونية متطورة ستكون معدة ومصممة لتوطئة مخرجات ومؤشرات هذه الدراسة.

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