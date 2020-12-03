مصر تجري استعدادات قتالية قرب الحدود الليبية

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الدفاع المصرية، الأربعاء، أن وحدات من القوات المسلحة المصرية نفّذت إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للمشروع التكتيكي “بدر 6” بالرماية بالذخيرة الحية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي مع ليبيا.

وقالت، إن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للمشروع التكتيكي “بدر 6” لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لمتابعة التدابير المتخذة لحماية الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

الاستعداد المصري قرب الحدود الليبية المصرية، في ظل استمرار التدخل التركي في ليبيا، من خلال جسر جوي لنقل الأسلحة والآليات العسكرية نحو قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، غربي ليبيا.