خلل فني يتسبب في تأجيل رحلة النواب من طنجة

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، الأربعاء، إن سبب تأخر وصول أعضاء مجلس النواب من طنجة المغربية، يعود إلى خلل فني، مشيرا أن الوفد سيصل غدًا.

وتابع افحيمة في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، “تأجيل رحلة طنجة التي ستقل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في المغرب، للانعقاد في غدامس إلى الغد”.

وأضاف، “إذا فرضنا حسن النوايا فإن خللاً فنيًّا يتسبب في تأجيل رحلة طنجة – غدامس إلى غدٍ صباحًا إن شاء الله”.

وذكرت مصادر صحفية محلية أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق في غدامس لاحتضان جلسة لمجلس النواب الليبي بكامل أعضائه، وفق اتفاق جلسة المجلس في طنجة القاضي بعقد جلسة داخل ليبيا في غدامس.