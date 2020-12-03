محكمة مالطية تصدر حكما بالسجن 25 عاما على ليبي اختطف طائرة الأفريقية

أخبار ليبيا 24

أصدرت محكمة في مالطا، الأربعاء، حكما بالسجن 25 عاما على المواطن الليبي، شاه سوكو موسى، الذي أدين باختطاف طائرة ركاب قبل 4 سنوات.

وفي فبراير الماضي، اعترف شاه سوكو موسى البالغ من العمر 29 عاما ومن سكان مدينة سبها باختطاف طائرة إيرباص “إيه 320” التي كانت تقل أكثر من مائة راكب.

أما شريكه في عملية الاختطاف، علي أحمد صالح والمنتمي وهو الأخر من سكان سبها جنوب البلاد، فلايزال ينتظر المحاكمة.

وفي بداية المحاكمة، دفع المتهمان ببراءتهما، وذلك قبل أن يتراجع موسى سها عن أقواله.

وبجانب الحكم بالسجن 25 عاما، أصدرت المحكمة حكما بتغريم سها غرامة قيمتها 9900 يورو، وقد تتحول إلى حكم، بالسجن، في حال لم يدفعها خلال سنة.

واختطف الرجلان الطائرة التي كانت في رحلة داخلية إلى طرابلس، في 23 ديسمبر 2016، بإجبار قائد الطائرة على التوجه شمالا إلى مالطا.

وفي مالطا بدأت مفاوضات مع خاطفي الطائرة التي كانت تقل 28 امرأة ورضيع و82 رجلا، بجانب أفراد طاقمها الستة.

وبعد أربع ساعات، سلم الليبيان نفسيهما لقوات الأمن في مالطا، مع آخر رهينة لديهما هو أحد افراد الطاقم.