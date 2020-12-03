«العبيدي»: البعثة الأممية أحد أطراف المشكلة باختيارها 36 عضوا يمثلون الإخوان

أكد الكاتب الصحفي جبريل العبيدي، أن البعثة الأممية أحد أطراف المشكلة في ليبيا باختيارها 36 يمثلون تيار الإخوان من أصل 75 عضوًا.

وقال «العبيدي»، في مداخلة تلفزيونية على قناة “العربية الحدث”، أمس الأربعاء، إنه ” ستكون هناك حزمة من العقوبات، وإن كانت الأمم المتحدة عودتنا على أسلوب العصا والجزرة لدفع المتفاوضين والمتحاورين للجلوس، وإن كانت بدأت الآن تلوح في الأفق بعض الأسماء التي يتم تداولها في أروقة الأمم المتحدة لفرض عقوبات على أسماء بعينها من الصف الثاني والثالث وليس من الصف الأول”.

وأضاف: أن” صراحة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز عندما اعترفت بوجود 20 ألف مرتزق وأكثر من 10 قواعد تٌستخدم من قبل قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية والحديث عن معاناة إنسانية في ليبيا وانقطاع الكهرباء وإلى أخره؛ تعتبر خطوات جيدة واعتراف جيد من البعثة الأممية لتذكير السياسيين الليبيين لحجم المعاناة”.

وأوضح “ولكن في اعتقادي أن البعثة الأممية كان أحد أطراف المشكلة عندما اختارت 75 عضوًا منهم 36 يمثلون تيار الإخوان المسلمين، في هذه الحالة ستكون العملية بالمغالبة ولن يكون هناك حوار متوازن”.