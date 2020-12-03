تقرير: المرتزقة في ليبيا قنبلة موقوتة تنسف مساعي حل الأزمة

كشفت تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن المرتزقة في ليبيا قنبلة موقوتة لا ينطفئ فتيلها، بل يمضي في الاشتعال، وتنذر مخاطرها بنسف مساعي رأب الصدع الليبي.

وأوضح التقرير أن المبعوثة الأممية للدعم لدي ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أبرزت مؤخرا تلك المخاوف، وكشفت أن مخزون الميليشيات، على الأراضي الليبية، يضم 20 ألف مرتزق، مدفوعين بمصالح خاصة وإقليمية، ويغرقون البلاد بمختلف أنواع السلاح، وفي المحصلة، فإن وجودهم يمثل انتهاكا مروّعا للسيادة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات وليامز تعكس سخطها من عدم إحراز تقدم في ملف ترحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، والذي كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر، لافتا إلى أن الجيش و عدد من المؤسسات الدولية أعربوا عن إدانتهم للدور الذي تلعبه تركيا في تأجيج الصراع وذلك عبر ضخ مجموعات تتألف من آلاف المسلحين القادمين من سوريا إلى ليبيا

وأكد التقرير أن ليبيا تشهد جهودا عسكرية وسياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، لاستئصال شأفة المرتزقة، للتوصل إلى تسوية ناجحة تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ عام 2011.

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