تشاووش أوغلو: ” إيريني” استخدمت كأداة ضدنا وقرار حظر الأسلحة على ليبيا لا يلغي حرية الملاحة

قال ​وزير الخارجية​ التركي ​مولود تشاووش أوغلو​، الأربعاء، إن عملية إيريني الأوروبية في ​البحر المتوسط​، استخدمت كأداةً ضد ​بلاده​ في الآونة الأخيرة .

وأوضح أوغلو، خلال مشاركته بمنتدى “تي آر تي وورلد” الرابع، تحت شعار “النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم ما بعد جائحة كورونا”، أن العديد من الجهات الفاعلة تعمل بشكل حثيث على زعزعة استقرار المنطقة، زاعما أن أنقرة تلعب دورًا رئيسيًا في الوقوف ضد هذه المحاولات .

وأكد أن “العملية “إيريني” أمرت في 22 نوفمبر الماضي بتنفيذ عملية إنزال على سفينة تجارية ترفع العلم التركي دون إذن مسبق من أنقرة، مشددا أن ذلك السلوك “انتهاك واضح للقانون الدولي”. وشدد على أن قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ بشأن حظر الأسلحة على ​ليبيا​ لا تلغي حرية الملاحة . وأشار أوغلو إلى استعداد بلاده للحوار والتعاون شرقي المتوسط، مبينا أن هذا هو سبب الدعوة لعقد مؤتمر إقليمي ​​بمشاركة جميع الدول التي لها سواحل عليه .

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