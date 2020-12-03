الكون: صدور الطبعة الأولى من كتاب «الفساد والغضب-الربيع الدامي»

أعلنت مكتبة الكون، صدور الطبعة الأولى 2020 من كتاب “الفساد والغضب-الربيع الدامي” للأستاذ سليمان البيوضي والدكتور رافع الطبيب.

وأوضحت المكتبة، أن كتاب “الفساد والغضب- الربيع الدامي” صدر عن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وطباعة وتوزيع مكتبة الكون، ويتكون من قسمين، الأول بقلم أ. سليمان البيوضي ويتضمن 4 محاور وهي(التحولات الاجتماعية في ليبيا- والحرب على الإرهاب .. التوريط والتورط- والسلطة العليا والهيمنة على العاصمة- والحرب المنسية في ليبيا الصراع الدولي على مراكز توزيع الطاقة)، فيما يأتي القسم الثاني بقلم د. رافع الطبيب ويتضمن نحو 7 محاور وهي ، (ليبيا دولة غنية تتجه نحو الإفلاس- النفط الليبي عماد الاقتصاد والدولة- داعش والارهاب والثروة النفطية- الفساد كثقافة راسخة- التلاعب بالأموال المجمدة- القاعدة وداعش : مسارات الارهاب داخل الفوضى الليبية- ماذا بعد انهيار داعش في سرت- التهريب: الاقتصاد المسلح للمليشيات الليبية)

من جانبه أشار البيوضي في مقدمة الكتاب، إلى أنه يسعى لتقديم رؤية مشتركة تعتمد في مقارباتها على الواقعية والتماثل في فهم الحالة الليبية وتقديمها للمجتمع المحلي والدولي كما هي وعلى علاتها، قائلا “أتصور كل ذاك الكم من الهجومات غير المبررة التي يمكن أن تثير كثيرين سيحاولون نسف كل هذا الجهد.. أدعوهم من الأسطر الأولى أن يردوا الحجة بالحجة ويصدروا كتاب بمراجع واضحة تفند كل ما سيأتي في هذا الكتاب، أما أوصياء الله وعلماؤهم الربانيون فالحقيقة أوسع من أن تغطيها فتوى مكتوبة بحبر الدم”.