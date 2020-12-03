أوحيدة: تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان وانتخاب رئاسة جديدة أبرز ملفات جلسات غدامس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى إجماع بضرورة توحيد البرلمان باستكمال الاجتماعات التشاورية في غدامس، وصولًا لعقد جلسة رسمية.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الخميس أعرب، عن أمله في أن تعقد الجلسة يوم الإثنين المقبل.

وأكد أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانتخاب رئاسة جديدة أبرز الملفات المطروحة للنقاش في جلسات غدامس، بالإضافة لمناقشة خارطة طريق واعتمادها لحلحلة الأزمة وبدء توحيد المؤسسات وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة، مشددًا على أهمية التفاهم على قاعدة دستورية، وعدم السماح بالاستعاضة عن السلطة التشريعية بكيان لا علاقة له بخيارات الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية