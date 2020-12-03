قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات تصدر بيانا بشأن مجريات الحوار السياسي

عقدت قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات، بالمنطقة الممتدة من الأبرق إلى أمساعد، اجتماعا لبحث مجريات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وتحدثوا في الاجتماع، الذي جرى أمس الأربعاء، عن أهمية تلك العملية في تحقيق استقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة، واختيار حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام المؤسساتي، وكذلك إطلاق المصالحة الوطنية.

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كما أشارو، في بيان مشترك بعد الاجتماع، إلى دعمهم «مبادرة السلام التى أطلقها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التى تبناها المجتمع الدولي»، مشددا على «التمسك بمبادئ وثوابت بناء الوطن على الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان».

وأوضح المجتمعون أن لكل من الأقاليم «الحق في صناعة القرار السياسي، وتساوي الفرص في اتخاذ القرار، وتوزيع الموارد»، لافتين إلى أنهم «لن يقبلوا بحرمان إقليم من اختيار من يمثله، بعيدا عن المغالبة»، واختتموا بتأكيد «رفضهم أي مخرجات تخالف» مبادرة رئيس مجلس النواب.

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