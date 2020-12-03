استعداد قتالي للجيش المصري على حدود ليبيا

نفذت وحدات من القوات المسلحة المصرية إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للمشروع التكتيكي «بدر 6» بالرماية بالذخيرة الحية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي مع ليبيا.

وأكدت وزارة الدفاع المصرية، أن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للمشروع التكتيكي «بدر 6» لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة.

وقال بيان للوزارة: “إن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لمتابعة التدابير المتخذة لحماية الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية”.

يأتي الاستعداد القتالي المصري قرب الحدود الليبية المصرية، في ظل استمرار التدخل التركي في ليبيا، من خلال جسر جوي لنقل الأسلحة والآليات العسكرية نحو قاعدة عقبة بن نافع «الوطية»، غربي ليبيا.