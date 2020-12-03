عماري زايد يوقع مذكرة تفاهم مع ايطاليا في مجال التعليم

ليبيا – وقع عضو المجلس الرئاسي القيادي في حزب “التجمع الإسلامي” محمد عماري زايد أمس الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية لدى ليبيا ولتر دي مارتينو مذكرة تفاهم؛ لدعم وترسيخ التعاون في مجال التعليم بين ليبيا وايطاليا.

المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس وزراء الوفاق ذكر أن الهدف من المذكرة هو تشجيع تعلّم اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية، بهدف زيادة المعرفة المتبادلة وتنمية التفاهم بين الشعبين والحكومتين.

ونوّه المكتب إلى أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية، وبالإشارة إلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين البلدين، الموقعة في بنغازي بتاريخ الـ30 اغسطس 2008، ومن أجل استمرار هذا التعاون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية