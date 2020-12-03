عقيل: اجتماع غدامس يركز بشكل كبير على عودة الوحدة الكاملة بين أعضاء البرلمان

ليبيا – أكد المحلل السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أهمية اجتماع النواب في غدامس؛ لأنه يركز بشكل كبير على عودة الوحدة الكاملة بين أعضاء البرلمانين.

عز الدين وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الأربعاء قال: إن هذه الأهمية تأتي مما وصفه بـ “الزلزال الشديد” الذي أحدثته مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز بإنتاج برلمان موازٍ، هو برلمان الـ 75 شخصًا المجتمع في تونس.

وضاف: “أنا أعرف العشرات من أعضاء البرلمان الذين ليس لهم علاقة بالإخوان المسلمين، وفي النهاية إذا أرادت هذه الجماعة أن تكون طرفًا في وحدة البرلمان لتحقيق أهم إنجازين تحتاجهما الأزمة الليبية الآن، وهما التجديد في قيادة البرلمان وإلغاء إحدى الحكومتين وإنهاء الانقسام الحاصل، فهذا الأمر محمود”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية