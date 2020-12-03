التركيبات الاجتماعية من (الأبرق – أمساعد) تجدد دعمها لمبادرة السلام التى أطلقها “عقيلة صالح”

أخبار ليبيا24

جددت التركيبات الاجتماعية من قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات بالمنطقة الممتدة من الأبرق إلى أمساعد (سعادي – مرابطين- حضر ) دعمها وتمسكها بمبادرة السلام التى أطلقها رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح.

وأكدت التركيبات الاجتماعية في بيان لها أن مبادرة صالح التى تبناها المجتمع الدولي كانت أساس الحوار القائم وبفضلها أصبح الليبيين قاب قوسين أو أدنى للخروج من الأزمة والتخلص من الآم الحرب والاقتتال.

وشددت التركيبات الاجتماعية على تمسكها بمباديء وثوابت بناء الوطن على الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة—طرابلس—فزان) ولكل منها الحق في صناعة القرار السياسي وتساوي الفرص في اتخاذ القرار وتوزيع الموارد.

وأشاروا إلى أنهم لن يقبلوا بحرمان أي إقليم من اختيار من يمثله بعيدا عن المغالبة بأي شكل من أشكالها، مؤكدين اصطفافهم خلف القيادة السياسية والعسكرية.

وأعلنت التركيبات الاجتماعية من قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات رفضهم لأي مخرجات تتم خلاف ما ارتضوه من ثوابت في مبادرة السلام .