البيوضي: النواب المقاطعين منذ 6 سنوات كانوا سببًا مباشرًا بالانقسام في ليبيا

ليبيا – توقع الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن يكون الفشلُ مصيرَ تفاهمات اجتماع طنجة بين أعضاء البرلمان من أجل إعادة توحيده؛ وذلك بسبب المواقف الاستراتيجية المتعلقة بطبيعة الاصطفافات في المشهد السياسي الليبي.

البيوضي وفي تصريحات خاصة لقناة “العربية ” اليوم الخميس أشار إلى أن جلسة غدامس قد تعقد، ولكنها لن تخرج عن إطار اجتماع شكلي وانعقاد لمجموعة البرلمان الموازي في طرابلس.

وأضاف أن بعض أعضاء البرلمان من المشاركين في اجتماع طنجة والذين ظلوا مقاطعين لـ6 سنوات وكانوا سببًا مباشرًا في الانقسام الأفقي والرأسي في ليبيا، ما زالوا مصرين على مواقفهم الراديكالية والهادفة لفرض أجنداتهم على الجميع. لافتًا إلى أن هذا التعنّت سيؤدي إلى فشل جلسة غدامس قبل أن تبدأ.