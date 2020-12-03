السفير الهولندي يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن “بن دله “

أعرب سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، الخميس، عن قلقه البالغ بشأن واقعة اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء الدكتور الصديق بن دلة .

ودعا تومرز، في تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير”، للإفراج الفوري الغير مشروط عن “بن دله” .

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اختفاء نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، الذي خُطف ظهر الثلاثاء في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن بن دلة، أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف، تعرض لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

ودعت البعثة إلى إطلاق سراح بن دلة الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.

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