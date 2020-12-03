النعاس: تصريحات وليامز مجرد تخدير

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

03 December, 2020

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن تصريحات المبعوث الأممية ستيفاني وليامز حول الوضع في ليبيا ما هي إلا مجرد “تمطيط للمرحلة الانتقالية وتعطيل لقيام دولة الدستور”.

وقال النعاس، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”الدستور هو الحل الأنسب والقرار بيد الشعب وليس بيد البعثة. كلام ستيفاني أعجب البعض ورأوا فيه كأنه الحل وصفقوا له، وقال سلامة قبلها مثل كلامها، وأعجبهم كلامه وصفقوا له، الكلام هو مجرد تخدير لتمطيط المرحلة الانتقالية وتعطيل قيام دولة الدستور التي يصنعها الشعب، وتحدياً صارخاً لإرادة الشعب متمثلاً في الإنكار المتعمّد لمشروع الدستور الذي يصنعه الشعب الليبي وأقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء يوم 29/ 7/ 2017، وهو جاهز منذ 3 سنوات للاستفتاء عليه من الشعب الليبي بـ (نعم أو لا). لماذا تعطّل البعثة قيام دولة الدستور في ليبيا؟ ولماذا تنكر حق الشعب في تقرير مصيره؟”، على حد تعبيره.