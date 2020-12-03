أوحيدة: سنستكمل في غدامس الاجتماعات التشاورية التي بدأت بطنجة المغربية

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم الخميس، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في المغرب توصلوا إلى إجماع بضرورة توحيد مجلس النواب باستكمال الاجتماعات التشاورية في غدامس وصولًا لعقد جلسة رسمية.

وأعرب أوحيدة في تصريحات صحفية له عن أمله في أن تعقد الجلسة يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانتخاب رئاسة جديدة أبرز الملفات المطروحة للنقاش في جلسات غدامس.

وأشار أوحيدة إلى أنه سيتم مناقشة خارطة طريق واعتمادها لحلحلة الأزمة وبدء توحيد المؤسسات وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة، مشددًا على أهمية التفاهم على قاعدة دستورية، وعدم السماح بالاستعاضة عن السلطة التشريعية بكيان لا علاقة له بخيارات الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24