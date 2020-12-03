طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها الزاوية المركز ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 762 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 325 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت الزاوية المركز ثانيا بـ 90 إصابة، ثم مصراتة بـ 76 حالة، و55 حالة في زليتن، و33 حالة في الزاوية الغرب، و25 حالة في غريان، و19 حالة في الخمس، و17 حالة في الزاوية الجنوب، و12 حالة في الزنتان، و11 حالة في كل من صرمان وبني وليد، و8 حالات في ترهونة، و7 حالات في كل من قصر بن غشير والعجيلات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 5 حالات في كل من باطن الجبل وسبها وزوارة وغدامس وجنزور وظاهر الجبل والعامرية، و4 حالات في قصر الأخيار، و3 حالات في كل من الماية والغريفة والمعمورة، وحالتين في كل من الرجبان والحرابة ورقدالين ويفرن، وحالة واحدة في كل من العوينية والحوامد ومسلاتة وغات وأوباري والبوانيس والشاطئ وسواني بن آدم والجفارة ووازن.

وتماثل للشفاء 592 مصابا، بينهم 351 حالة في طرابلس، و5 حالات في قصر بن غشير، و3 حالات في باطن الجبل، و79 حالة في مسلاتة، و94 حالة في مصراتة، و3 حالات في وادي زمزم وأبونجيم، و23 حالة في الزنتان، وحالتان حالة في غريان، و32 حالة في زليتن.

في حين توفى 12 مصابا آخرين، منهم 3 حالات في طرابلس، وحالتان في الشاطئ، وحالة في كل من سبها ومصراتة ودرج وغريان والخمس وصرمان وزلطن.

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