«مكافحة الأمراض»: 762 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 592 حالة ووفاة 12 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (266).

واستلم المركز عدد (5120) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (594) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (53) عينة، مختبر فرع المركز ترهونة عدد (49) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (427) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (103) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (85) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (91) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (155) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (219) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4358) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (762) عينة موجبة لفيروس كورونا (527 جديدة + 235 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 263 حالة جديدة

عدد 62 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 76 حالة مخالطة

3.الخمس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

4.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

5.العجيلات

عدد 7 حالة جديدة

6.العامرية

عدد 5 حالة جديدة

7.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

8.الزاوية الجنوب

عدد 15 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

9.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

10.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

11.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

12.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

13.وازن

عدد 1 حالة جديدة

14.الزاوية الغرب

عدد 33 حالة جديدة

15.الزاوية المركز

عدد 83 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

16.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

17.ظاهر الجبل

عدد 5 حالة جديدة

18.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

19.جنزور

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.غريان

عدد 16 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

21.صرمان

عدد 11 حالة جديدة

22.غدامس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.سبها

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

25.غات

عدد 1 حالة جديدة

26.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

27.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

28.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

29.بني وليد

عدد 11 حالة مخالطة

30.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

31.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

32.زواره

عدد 5 حالة مخالطة

33.الزنتان

عدد 12 حالة مخالطة

34.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

35.الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

36.العوينية

عدد 1 حالة جديدة

37.باطن الجبل

عدد 5 حالة جديدة

38.الماية

عدد 3 حالة جديدة

39.زليتن

عدد 27 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 592 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 351 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

3.عدد 3 حالات في باطن الجبل

4.عدد 79 حالة في مسلاته

5.عدد 94 حالة في مصراته

6.عدد 3 حالات في وادي زمزم وابونجيم

7.عدد 23 حالة في الزنتان

8.عدد 2 حالة في غريان

9.عدد 32 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في سبها

3.عدد 2 حالة في الشاطئ

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في درج

6.عدد 1 حالة في غريان

7.عدد 1 حالة في الخمس

8.عدد 1 حالة في صرمان

9.عدد 1 حالة في زلطن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 84849

2.الحالات النشطة : 28333

3.المتعافين : 55304

4.الوفيات : 1212