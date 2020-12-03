الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 12 حالة وفاة و 762 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة و 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 592 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (5120) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1692) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1150) عينة، ومن مختبر فرع المركز مصراته (594) عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها (53) عينة، ومن مختبر فرع المركز ترهونة (49) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (427) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (238) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (103) عينات، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (85) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (91) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (282) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (155) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق عينتان ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (219) عينة

وأشار المركز إلى أنه بفحص العينات تبين سلبية( 4358 ) عينة وإيجابية (762) عينة منهم ( 527 ) عينة جديدة و ( 235 ) عينة مخالطة، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1212 والإصابات 84849 حتى الآن.

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