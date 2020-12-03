العبيدي: “وليامز” تتحمل مسؤولية فشل الحوار باختيارها 36 عضوا يمثلون تيار الإخوان

اعتبر الكاتب الصحفي جبريل العبيدي، الأربعاء، أن البعثة الأممية هي السبب في فشل الحوار السياسي، مبينا أنها اختارت 36 عضوا يمثلون تيار الإخوان من أصل 75.

وأوضح العبيدي، في تصريح إعلامي، أن الأمم المتحدة تستخدم أسلوب العصا والجزرة لدفع المتفاوضين والمتحاورين للجلوس، فيما بدأت الآن تلوح في الأفق بعض الأسماء التي يتم تداولها في أروقة الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها .

وأضاف أن صراحة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز عندما اعترفت بوجود 20 ألف مرتزق وأكثر من 10 قواعد تٌستخدم من قبل قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية والحديث عن معاناة إنسانية في ليبيا وانقطاع الكهرباء وإلى أخره؛ تعتبر خطوات جيدة واعتراف جيد من البعثة الأممية لتذكير السياسيين الليبيين بحجم المعاناة .

وأشار إلى أن البعثة الأممية أحد أطراف المشكلة عندما اختارت 75 عضوًا منهم 36 يمثلون تيار الإخوان المسلمين،مبينا أن في هذه الحالة ستكون العملية بالمغالبة ولن يكون هناك حوار متوازن .

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