رئيس أركان حرب الجيش المصري يتفقد الاستعداد القتالي للجنود قرب حدود ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد شهد إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر تأمين القوات المسلحة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى والمشروع التكتيكى بجنود ” بدر- 6 ” بالرماية بالذخيرة الحية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لمتابعة التدابير المتخذة لحماية الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي الاستعداد القتالي المصري قرب الحدود الليبية المصرية، في ظل استمرار التدخل التركي في ليبيا من خلال جسر جوي لنقل الأسلحة والآليات نحو قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” غربي ليبيا والذي رصدته عدد من المواقع المتخصصة في الطيران الأيام الماضية.

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