مفوضية الإنتخابات تعكف على ترتيب بيتها الداخلي استعدادًا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – تابع مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اجتماع عقده عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب أمس الإربعاء مع مديري إدارات المفوضية إجراءات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية؛ استعدادًا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2021.

الاجتماع تضمن -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها- متابعة مستوى التنظيم الإداري والفني لمكاتب الإدارة الانتخابية بالمناطق والبلديات، فضلًا عن رصد احتياجها الفعلي لتغطية الوظائف الشاغرة داخل المكاتب، ومدى إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المعلن.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق التزامها تنفيذ القرار رقم 581 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي، القاضي بتخصيص قيمة مالية لفائدة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من عام 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية