الشريف: هؤلاء يلهثون وراء مطماع لن تنتهي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

03 December, 2020

قدم رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، قراءة وصفها بـ “رباعية الأبعاد” لخطاب المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقال الشريف، في ورقته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”ستيفاني وليامز عندما ألمحت أكثر من مرة ومناسبة أن الليبيين أمام فرصة للاستقرار فهي ليست منجمة، وانما هي تعي ما تقول لرؤيته للمشهد عن قرب، كما أن الأمريكان لا يمارسون الضغط الدولي على بعض الدول المرتبطة بالأزمة الليبية إلا رغبة لمصالح جيواسترتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وحفظ التوازن”، على حد تعبيره.

وتابع الشريف، :”ستلجأ الولايات المتحدة لخيار “أمريكا في ليبيا أو داعش”، وذلك لاعتبارات عديدة ومنها الحاكم الأمريكي الجديد الذي سيعيد إحياء مشروع الفوضى الخلاقة للواجهة وبشكل قد يكون مطور. الحكومة والنواب وبعض من الساسة يلهثون وراء مطماع لن تنتهي ومن غير المنتظر موقف وطني قريب لهم”، بحسب وصفه.