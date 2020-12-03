السفير التركي لدى براغ: القاعدة الأساسية في العلاقة بين تركيا وحكومة الوفاق هي التراث المشترك

ليبيا – ناقشت شخصيات سياسية ودبلوماسية ملفات الطاقة والأمن شرقي البحر الأبيض المتوسط والأزمة الليبية على هامش منتدى “تي آر تي وورلد 2020”.

جاء ذلك خلال جلسة أقيمت أمس الأربعاء تحت عنوان “الطاقة والأمن شرقي المتوسط والحرب الليبية”، على هامش النسخة الرابعة من المنتدى الدولي وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وشارك في الجلسة السفير التركي لدى براغ أغيمان باغيش، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا نيكولاس ماير– لاندروت، وعضو البرلمان المستقيل مصطفى أبو شاقور، والسفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت.

وقال باغيش في كلمة خلال الجلسة: إن القاعدة الأساسية في العلاقة بين تركيا و ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) هي “التراث المشترك”.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل البقاء في ليبيا ما دامت تتلقى طلبًا في هذا الصدد من الممثلين الشرعيين للشعب، حسب قوله.

بدوره قال ماير– لاندروت: إن الاتحاد الأوربي يوجه إلى اليوم دعوات من أجل خفض التصعيد شرقي المتوسط.

ولفت في هذا الصدد إلى أهمية انطلاق المحادثات الثنائية بين تركيا واليونان بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال أبو شاقور: إن الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة أوقف هجوم من وصفهم بـ”مليشيا خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على طرابلس، وفتح المجال أمام وقف إطلاق النار.

وأكّد ابو شاقور أن روسيا عززت وجودها في ليبيا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الصراع لم ينته بعد بشكل دائم حسب زعمه .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية