الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إمكانية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، خصوصا الساحلية، ومناطق أقصى الجنوب الغربي، و ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة وباردة نسبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده، سيكون بها الطقس غائم جزئيا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة تتكاثر بها السحب تدريجيا مساء اليوم على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على غات والمناطق المجاورة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وسيكون الطقس مشمس على مناطق الكفرة و السرير و تازربو والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

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