باشاغا يبحث التعاون الأمني مع بريطانيا

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس، بديوان الوزارة بطرابلس، سفير بريطانيا المعين لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث سبل آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا خاصةً في المجال الأمني، ومناقشة الدعم البريطاني لوزارة الداخلية من خلال تدريب الكوادر الأمنية التابعة للوزارة في عدة مجالات أمنية أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني بليبيا والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بسط الأمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.