ليبيا الان

باشاغا يبحث مع سفير بريطانيا تدريب الكوادر الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون الدعم البريطاني لوزارة الداخلية، من خلال تدريب الكوادر الأمنية في عدة مجالات أمنية، أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتناول اللقاء، الذي جرى في ديوان الوزارة بطرابلس اليوم الخميس، آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهد اللقاء استعراض الوضع الأمني في ليبيا، والجهود المبذولة من «داخلية الوفاق» لبسط الأمن.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اي تدريبات مع بريطانيا وجريمة منظمة وارهاب تحكي عليه – لاحول الله هذا استخفاف بالامن الليبي – الان توجد مساجد في ليبيا تم الاعتداء عليها والكتابة علىً الحواءط من بعض الجاليات العربية في ليبيا – لا حول الله وتتهم في ابناء وطنك بالارهاب ..!!!!
    ليبيا بلد حفظة القراءن وشيوخ والارهابمعظمه جاي من تونس وتركيا وهذه أشياء داخلية لا يتدخل فيها اي دول اخرى . خليكم منطقين شوي سبحان الله ..!!!!!

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