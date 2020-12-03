زلزال يضرب جنوب شرق تركيا

أنقرة 3 نوفمبر 2020 (وال) -ضرب زلزال بقوة (5) درجات بمقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا، بحسب ما ذكرت هيئة إدارة الكوارث التركية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الزلزال، والذي ضرب على عمق (20) كيلومترا في الساعة (05:45 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوكالة لأسوشيتد برس.

الجدير بالذكر أنه خلال العام الجاري، تعرضت تركيا لهزتين قويتين، أحدهما ضرب مدينة إزمير الساحلية الغربية الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل (117) شخصا، والآخر في مقاطعة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل (41) شخصا.

ولقى ما لا يقل عن (17) ألف شخص مصرعهم في زلزال قوى شمال غرب تركيا عام 1999.(وال أنقرة) س خ.

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