«باشاغا» يبحث سبل «التعاون الأمني المشترك» مع السفير البريطاني

استقبل فتحي باشاغا، وزير داخلية الوفاق، صباح اليوم الخميس، بديوان وزارته بطرابلس، سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة باشاغا، في إيجاز صحفي: “تم خلال اللقاء بحث سبل آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا خاصةً في المجال الأمني”، بحسب وصفه.

وأضاف “نوقش أيضا خلال اللقاء، الدعم البريطاني لوزارة الداخلية من خلال تدريب الكوادر الأمنية التابعة للوزارة في عدة مجالات أمنية أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، على حد تعبيره.

وتابع “تم خلال هذا اللقاء استعراض الوضع الأمني بليبيا والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بسط الأمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”، وفقا لزعمه.