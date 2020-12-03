قبائل السعادي والمرابطين والحضر: متمسكون بمبادرة السلام

عقدت كافة التركيبات الاجتماعية من قبائل السعادي والمرابطين والحضر بالمنطقة الممتدة من الابرق الى امساعد، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا، بشأن مجريات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة في ليبيا.

وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا خلاله دعمهم بمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب والقائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية عقيله صالح، كما أكدوا تمسكهم بمبادئ وثوابت بناء الوطن على الاقاليم التاريخية الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان).

وقالت المجموعة في بيانها، :”لكل من أقاليم ليبيا الحق في صناعة القرار السياسي وتساوي الفرص في اتخاذ القرار وتوزيع الموارد ولن نقبل بحرمان أي اقليم من اختيار من يمثله بعيدا عن المغالبة بأي شكل من اشكالها، ولنؤكد بكل وضوح اصطفافنا خلف قيادتنا السياسية والعسكرية واننا سنرفض أي مخرجات تتم خلاف ما ارتضيناه من ثوابت في مبادرة السلام”.

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