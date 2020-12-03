في اتصالا هاتفيا مع النويري .. أوفيتشا: مجلس النواب له دور هام في خارطة الطريق السياسية

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، اليوم الخميس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا وصفه بالبناء مع نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، للاطلاع على ما آلت إلية اجتماعات وأنشطة مجلس النواب الأخيرة.

وأوضح أوفيتشا في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن النويري أكد له على وحدة مجلس النواب للمضي في المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه شدد خلال المكالمة على أهمية الدور المنسوب لمجلس النواب في خارطة الطريق السياسية التي وافق عليها.

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