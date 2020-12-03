«البيوضي»: أعضاء النواب المقاطعون منذ 2014 سبب حالة الانقسام في ليبيا

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن “بعض أعضاء البرلمان من المشاركين في اجتماع طنجة والذين ظلوا مقاطعين لـ6 سنوات كانوا سببًا مباشرًا في الانقسام الأفقي والرأسي في ليبيا”.

وأضاف «البيوضي» في تصريحات خاصة لقناة «العربية » اليوم الخميس، أن هؤلاء الأعضاء “ما زالوا مصرين على مواقفهم الراديكالية والهادفة لفرض أجندتهم على الجميع”، مشيرًا إلى أن “هذا التعنّت سيؤدي إلى فشل جلسة غدامس قبل أن تبدأ”.

وأكد أن “جلسة غدامس قد تعقد، ولكنها لن تخرج عن إطار اجتماع شكلي وانعقاد لمجموعة البرلمان الموازي في طرابلس”.

وأوضح أن “المواقف الاستراتيجية المتعلقة بطبيعة الاصطفافات في المشهد السياسي الليبي، ستكون السبب وراء فشل تفاهمات اجتماع طنجة بين أعضاء البرلمان من أجل إعادة توحيده”.