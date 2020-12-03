مع بدء التصويت الفردي .. الإخوان يحاولون تمرير”الخيار الثالث” الذي يضمن فوز باشاغا برئاسة الحكومة

كشف مصدر مطلع من داخل لجنة الحوار السياسي، اليوم الخميس، عن بدء التصويت الفردي على آليات اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تحاول المناورة لتمرير الخيار الثالث من الخيارات التسعة اللي اقترحتها البعثة الأممية كآليات لاختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة.

وأوضح المصدر، أن هذا الخيار ينص على أن مرشح الحكومة يدخل المنافسة داخل الإقليم بعد حصوله على 7 تزكيات من إقليمه ، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات في الإقليم.

وبين أن الشرق يمتلك 24 صوتا، وطرابلس 37 صوتا، والجنوب 14 صوتا، لافتا إلى أن فتحي باشاغا زوير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة يملك 12 صوتا من إقليم طرابلس، وباقي الاصوات 25 موزعة على 5 مرشحين آخرين، وأن الإخوان يحاولون تمرير هذا الخيار .

وينص الخيار الثالث في آليات الاختيار التي اقترحتها البعثة الأممية على التالي:

بالنسبة لاختيار المجلس الرئاسي، تتم العملية عبر المجمعات الانتخابية للأٌقاليم وتكون عن طريق جولتين داخل المجمع الانتخابي.

وبالنسبة لاختيار رئيس الحكومة تتم العملية أيضا عبر المجمعات الانتخابية للأٌقاليم ولكن عبر جولتين داخل المجمع الانتخابي ثم الذهاب لجولة ثالثة للفائزين أمام الجلسة العامة.

وأوضح المصدر، أنه في كل الأحوال فإن عملية انتخاب رئيس الوزراء داخل بعض المجمعات الانتخابية الصغرى تكون بلا هدف أو فائدة.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ التصويت الفردي على الآليات التي يتم بموجبها اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة عبر لجنة الحوار السياسي الـ75، حيث تقوم البعثة الأممية بالاتصال بكل عضو بشكل منفرد ويكون التصويت برسالة صوتية وورقية.

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