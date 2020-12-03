الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: تصوير الأطفال أثناء تسليمهم المساعدات يتنافى مع القيم الإنسانية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، عن استيائها من الممارسات المتكررة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “يونيسف” في ليبيا، في تصوير وإظهار هوية الأطفال، خلال تسلمهم المساعدات الإنسانية.

و جددت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالبتها للمنظمات المحلية والدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي، الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها في توثيق توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين، بشكل عام، وخصوصا الأطفال.

و دعت المنظمة إدارتها في ليبيا بأهمية إلزام المنظمات الدولية والأممية بالمعايير الدولية والإنسانية فيما يتعلق بعدم إظهار هوية المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية خلال عمليات التوزيع، قائلة إن الأمر يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل، ويتنافي مع القيم الإنسانية ولا يتسق مع الاتفاقية الدولية لحماية الطفل.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الممارسات السلبية تتكرر من المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، معقبة إنه من المؤسف أن هذه الممارسات ترتكب من يونيسيف، المعنية بحماية الطفولة والداعية للمصلحة الفضلى للطفل.

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