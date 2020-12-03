“جويريني”: اتفقت مع وزير دفاع بريطانيا على المساعدة في إعادة تنظيم “القوات المسلحة الليبية”

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني مع نظيرة البريطاني بن والاس، الوضع في المتوسط ​​الموسع وليبيا فضلاً عن التعاون الثنائي.

وقال جويريني، في مكالمة هاتفية مع والاس: “إن التعاون مع المملكة المتحدة يكتسب أهمية أساسية بشأن الروابط العميقة التي تربط دولنا والمصالح الإستراتيجية المشتركة العديدة”.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي “أعتقد أنه من الشائع أن نعتزم تقوية الروابط بين بلدينا حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “تعهدنا بالمساعدة في إعادة تنظيم القوات المسلحة الليبية عبر ضمان الدعم في قطاعات التدريب والتشكيل”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وكشف عن اجتماع مرتقب مع صلاح الدين النمروش، وزير دفاع “الوفاق” لتحديد تفاصيل الدعم المنظم حيث يهدف الاجتماع إلى تنمية القدرات فضلاً عن تدريب الأفراد.