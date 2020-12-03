ميليت : الهدنة الليبية مرهونة بخروج المرتزقة

وصف السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، مفاوضات الحوار السياسي الليبي والهدنة الدائمة التي توصلت إليها الأطراف الليبية في جنيف خلال أكتوبر بـ” الهشة”.

وأوضح ميليت وخلال جلسة أقيمت أمس الأربعاء تحت عنوان “الطاقة والأمن شرقي المتوسط والحرب الليبية”، أن اتفاقية الهدنة لم تنفذ بعد و القوات الأجنبية والمرتزقة لم ينسحبوا من ليبيا حتى الآن.

وأشار ميليت إلى أنه لا يمكن الحصول على نتيجة من المسار السياسي ما لم يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم.

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