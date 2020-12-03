ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في منزل بأبوسليم

ضبط رجال الحرس البلدي أبوسليم كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في منزل بحي سكني في البلدية.

وداهم رجال الحرس البلدي، مدعومين برجال الأمن المركزي فرع أبوسليم، المنزل بعد ورود بلاغ عن استخدامه في إعدام الأدوية منتهية الصلاحية، دون إتباع الإجراءات الصحية والقانونية المنصوص عليها، حسب بيان المجلس البلدي أبوسليم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وعثر أيضا على آثار أدوية محروقة داخل «براميل» حديدية، وقد أحيلت المضبوطات إلى جهات الاختصاص القانونية، وتشميع المنزل بالكامل.

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