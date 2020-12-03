دبرز: مجلس النواب مرتهن لمنظومة الكرامة ويتحمل مسؤولية تعطيل عمل الجسم التشريعي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز على أنه من خلال الجلسات التي عقدت في طنجة هناك شبه اجماع في مجلس النواب، متوقعًا في ظل الأحداث الراهنة التئام المجلس.

دبرز قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن المسؤول عن تعطيل عمل البرلمان طوال الفترة الماضية هو مجلس النواب الذي يتحمل كل العبء، معتبرًا أن المجلس مرتهن ومختطف من قبل ما وصفها بـ”منظومة الكرامة”.

وتساءل: “هل ميلاد جسم تشريعي آخر في ظل الظروف الحالية هو مناسب للبلاد؟ مضينا في التقارب مع مجلس النواب وإعانته والتواصل معه والتنسيق في سبيل أن يلتئم”.

وأضاف زاعمًا : “المسارات الأصل فيها موضوع الاتفاق السياسي، هناك طرف أنجز ما عليه من استحقاقات كجسم وكيان واحد وهناك طرف منقسم. الأصل بأطراف الاتفاق السياسي المذكورين بأعدادهم وصفاتهم وأسمائهم الاستفتاء على الدستور؛ كونه مهم لتحصين البلاد من حفتر وعقيله صالح وعبثهما”.

كما طالب البعثة الأممية في ختام تصريحه بضرورة مخاطبة من وصفه بـ”الرجل العميل” بدلًا من مخاطبة مجلس الدولة الاستشاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية