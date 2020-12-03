باشاآغا يبحث مع سفير بريطانيا سبل تدريب عناصر داخلية الوفاق

ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء سفير بريطانيا المعين لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا، خاصةً في المجال الأمني، ومناقشة الدعم البريطاني لوزارة الداخلية من خلال تدريب الكوادر الأمنية التابعة للوزارة في عدة مجالات أمنية، أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني في ليبيا والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بسط الأمن، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية