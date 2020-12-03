جلاله يبحث مع مفوضية اللاجئين تغطية احتياجات النازحين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، مع مبعوثة مدير عام مفوضية شؤون اللاجئين “ارييتي شيان، خطة عمل وزارته، ومدى إمكانية مشاركة مفوضية شؤون اللاجئين، في العمل ضمن خطة لتغطية احتياجات النازحين في مختلف البلديات وتوجيه الدعم لمستحقيه في إطار عمل موحد مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، وضع خطة استجابة سريعة لتوفير ما يمكن توفيره من احتياجات أساسية.

وحث جلاله على العمل بشكل أسرع، خاصة مع دخول فصل الشتاء للتخفيف عن النازحين.