«الثني» يناقش مشروع إنشاء الموانئ الجافة والتخصصية بما يساهم في تعزيز التجارة

جدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، متابعة آخر المستجدات في قطاع المواصلات والنقل وتطويره، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع محمد علي محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري حسين محمد الشرع.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع، مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية بما يساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي.

ويعتبر الميناء الجاف، مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع، وفقا لبيان الحكومة الليبية.

وأكد البيان الصادر، أن الموانئ الجافة والتخصصية تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.

وأكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل، أن هذه الموانئ في حال إقرارها ستساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وأكد أن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

كما ناقش الاجتماع، آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري.

وأكد ” الثني” أنه بصدد تعديل القرار ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.